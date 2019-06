Boris Becker laakt mentaliteit jonge tennissers

Reportage Wakker liggen voor Lieke en de Leeuwinnen

8:14 Ze komen voor Shanice, ze komen voor Vivianne, maar ze komen bovenal voor Lieke. De eerste supporters zijn neergestreken in het Franse Le Havre, waar de Leeuwinnen vandaag voor het eerst in actie komen. En dat lekkende tentje? Dat hebben de fans er wel voor over.