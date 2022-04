Boris Becker hangt gevangenisstraf boven het hoofd

Hoe zat het ook alweer? Even terug naar 2017, op 21 juni 2017 werd ‘Boom Boom Becker’ failliet verklaard door een Engelse rechtbank vanwege een onbetaalde lening van meer dan 3 miljoen pond op zijn landgoed in het Spaanse Mallorca. Hoewel eerst gedacht werd aan een schuld van zes miljoen euro in totaal, bleek het later om het tienvoudige te gaan. Naar schatting stond Becker minimaal zestig miljoen euro in het rood.