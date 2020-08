Bordeaux en FC Nantes openen competitie met 'spectaculair’ duel

Matchfixing in darts Wessel mikte zijn pijlen bewust naast de dubbel

16:53 De dartswereld is in de ban van een matchfixingzaak met het Nederlandse talent Wessel Nijman (20) in de hoofdrol. Ongelofelijk dom, zo constateren Jacques Nieuwlaat en Vincent van der Voort. ,,Hier komt hij nooit meer vanaf.’’