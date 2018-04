Bookmakers zien Vieira trainer Arsenal worden

‘Wenger opvolgen? Genoeg te doen bij Feyenoord’

16:49 Giovanni van Bronckhorst is bij de bookmakers geen favoriet om Arsène Wenger op te volgen. De naam van de Feyenoord-trainer gaat echter wel rond. Zelf zegt hij: ,,Of ik hem ooit zou willen opvolgen? Ik ben gelukkig in Rotterdam bij Feyenoord. Er is hier nog genoeg te doen.’’