Bondscoach Venezuela krijgt te laat betaald en neemt kort voor cruciale duels ontslag

VIDEO Feyenoord walst over Elfsborg heen en heeft Conference Lea­gue-tic­ket voor het oprapen

20 augustus Feyenoord en IF Elfsborg staan volgende week donderdag in Zweden nog een keer tegen elkaar, maar na één duel is overduidelijk wie de groepsfase van de Conference League haalt. Feyenoord was heer en meester in de Kuip en won met 5-0.