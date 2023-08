‘Bondscoach van nationale vrouwenvoetbalteam VS neemt ontslag na mislukt WK’

Wieler­ploeg Jum­bo-Vis­ma in opspraak: talentvol­le renner test positief op doping

Een renner die in de Giro d’Italia nog Primoz Roglic aan de eindzege hielp, heeft positief op doping getest. Het gaat om Michel Hessmann, een 22-jarige Duitser die als 33ste eindigde in het eindklassement en onlangs nog meedeed aan de wereldkampioenschappen in Glasgow.