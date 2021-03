Bondscoach steunt Ronaldo na woede-uitbarsting: ‘Hij blijft onze aanvoerder, voor altijd’

NAC-middenvel­der Haye telt zijn zegeningen: ‘Dat je dit zo op karakter doet, dat is de grootste winst ’

29 maart Thom Haye, aanvoerder bij afwezigheid van Dion Malone, kan best begrijpen dat er kritiek is op het behoudende spel van NAC. ,,Maar als je ziet hoe wij deze wedstrijd eruit slepen. Dat hebben we heel volwassen gedaan. We hebben uitgestraald, of het goed of slecht was, dat we maar een ding wilden. Op dat gebied hebben we het echt afgedwongen.”