Bondscoach Oekraïne dankt Schotten en vertelt met welke boodschap hij zijn spelers het veld in stuurde

,,Ik zei tegen de jongens: we voetballen voor de soldaten in de loopgraven, voor de mensen in de ziekenhuizen, voor de gewone mensen, voor ons land, de fans en de slachtoffers. Deze overwinning is niet alleen voor mij en de spelers, dit is een overwinning voor ons hele land”, aldus Petrakov na de zege van 3-1 op Hampden Park in Glasgow.

Oekraïne zette daarmee een stap richting het WK van eind dit jaar in Qatar. ,,Een kleine stap”, aldus de bondscoach. ,,We hebben de finale bereikt en nu staat ons een duel met Wales te wachten. We gaan alles doen wat in onze macht ligt om te winnen.”

Oekraïne speelde de eerste officiële interland sinds de Russische militaire invasie begin dit jaar. De play-off tegen Schotland zou eigenlijk eind maart worden gespeeld, maar moest vanwege de oorlog worden uitgesteld.

Volledig scherm Feest op Hampdon Park. © AP

De Oekraïense bondscoach was onder de indruk van de ontvangst in Glasgow. ,,Ik wil Schotland bedanken voor de gastvrijheid. Toen ik door de straten van Glasgow wandelde, wensten de mensen me succes”, zei Petrakov. ,,We hebben al onze emoties in de wedstrijd gelegd. Deze overwinning betekent zoveel voor ons land. Het is heel mooi dat we alle Oekraïners weer even blij hebben gemaakt in deze zware tijden.”

De spelers hadden allemaal een Oekraïense vlag om hun schouders toen ze voor de aftrap het veld op kwamen. De 45.000 Schotse fans zongen het volkslied van Oekraïne, dat fonetisch was uitgeschreven, voluit mee.

Volledig scherm Bondscoach Oleksandr Petrakov met Andriy Yarmolenko. © AP

,,Deze zege is voor alle Oekraïners, voor degenen die nu aan het front staan”, zei middenvelder Roeslan Malinovski. ,,We leven met ze mee. Maar wij zitten pas op 50 procent van ons doel. Alles draait nu om de volgende wedstrijd, zondag tegen Wales.”