Bondscoach Martinez: Rode Duivels beter dan in 2018

EK-favorietBondscoach Roberto Martinez van het Belgische voetbalelftal ziet zijn ploeg als topfavoriet voor de Europese titel in juni. ,,We zijn gegroeid en staan er beter voor dan in 2018", zegt de Spanjaard op Sporza. ,,We weten dat deze groep het talent heeft om te winnen.”

De Rode Duivels boekten op het WK van 2018 hun grootste internationale succes tot nog toe met de derde plaats. Ze wonnen ook alle kwalificatiewedstrijden voor het komende EK en voeren al geruime tijd de wereldranglijst aan. ,,Iedereen is meer ervaren en we hebben meer wedstrijden samen gespeeld”, zegt Martinez. ,,Daarnaast is de groep van spelers waaruit geselecteerd kan worden, groter geworden. Per positie zijn er meer opties en is de concurrentie dus groter.”

,,Ik voel een grote wil bij de spelers om te winnen. Ze zien spelen voor de Rode Duivels als een eer”, aldus Martinez. ,,Eerst en vooral moeten we nu genieten van deze generatie en niet bezorgd zijn over wat erna komt. Anderzijds beseffen we als bond ook dat we met deze generatie de toekomstige spelers moeten helpen. Dat doen we. We willen dat deze generatie verder invloed heeft door invloedrijke trainers van ze te maken. Ik heb het gevoel dat dat ook het geval zal zijn.”

Het is de bedoeling dat het EK voetbal, dat door de coronapandemie met een jaar is uitgesteld, in twaalf Europese landen wordt afgewerkt.

Volledig scherm Martinez met topscorer Romelu Lukaku. © BELGA