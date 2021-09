Bondscoach Marokko haalt uit naar Ziyech en Mazraoui: ‘Zulk gedrag kan ik niet tolereren’

Ziyech vocht eerder via social media al een verbale oorlog uit met Halilhodzic. Volgens Marokkaanse media weigert de Chelsea-middenvelder voor Marokko uit te komen zolang de Bosnische trainer het bij de Leeuwen van de Atlas voor het zeggen heeft. ,,Voor iedere speler zijn er grenzen", zei Halilhodzic vandaag. ,,Het is niet één geval van ongedisciplineerd zijn. We hebben geprobeerd met hem te praten, maar het gaat door en dan moet je ergens een streep trekken. Het is droevig, het is een puinhoop, maar ook erg zonde.”

,,Eerlijk gezegd heb ik er spijt van dat ik deze beslissing niet veel eerder heb genomen", gaat de bondscoach toch nog even door over Ziyech. ,,Het is onacceptabel als een speler weigert om te trainen en niet voor de volle honderd procent wil bijdragen aan zijn nationale ploeg. Hakim Ziyech heeft verschillende grenzen bereikt, het is niet één geval maar een opeenstapeling. En na een poosje moet je dan gewoon ‘stop’ zeggen.”



Twaalfvoudig international Mazraoui maakt dit seizoen veel indruk bij Ajax. Toch lijkt het er ook niet op dat hij snel weer een belletje zal ontvangen van de bondscoach, al stond de rechtsback zelf recent wel nog open voor een verzoeningsgesprek. Halilhodzic is duidelijk over het besluit om ook hem links te laten liggen voor de duels tegen Guinee-Bissau en Guinee. ,,Mazraoui heeft een keer geweigerd om te spelen. Hij zei dat hij geblesseerd was, maar de medische staf vertelde me dat hij gewoon fit was. Zulk soort gedrag kan ik niet tolereren.”