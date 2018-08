Bondscoach Löw volledig gesteund door Duitse bond

Ferrari bloedsnel in tweede training, Max sneller dan Ricciardo

16:38 Max Verstappen is in de tweede vrije training als vierde geëindigd. Met een tijd van 1.44.046 was hij sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo (1.44.250), maar moest hij bijna zeven tienden toegeven op Kimi Räikkönen (1.43.355).