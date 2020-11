Bondscoach Hongarije test vlak voor cruciaal duel positief op coronavirus

Zweedse bondscoach ook positief

Ook de Zweedse bondscoach Janne Andersson (58) is besmet met het coronavirus. Hij zit al sinds eind vorige week in quarantaine omdat een familielid positief had getest.



,,Janne voelt zich relatief goed, maar blijft zich thuis isoleren”, aldus teamarts Anders Valentin. Zweden neemt het woensdag in een oefenwedstrijd op tegen Denemarken en treft later Kroatië en Frankrijk in de Nations League.