Bondscoach Erwin Koeman doet goede zaken met Oman

Mohsin Al Ghassani maakte in de 33e minuut het doelpunt. In de zevende minuut had Al Ghassani nog een penalty gemist. Oman staat tweede in groep E van het Aziatische kwalificatietoernooi voor het WK, met een punt minder dan Qatar.



De Qatarezen zijn mogen als gastland automatisch meedoen aan de mondiale eindronde van 2022. Het land is is toch actief in het kwalificatietoernooi omdat de uitslagen ook meetellen voor het Aziatische kampioenschap van 2023. Qatar won eerder op de dag met 1-0 van Afghanistan.