Bondscoach Coopmans naar ziekenhuis na harde val op ijs

Bondscoach Jan Coopmans van de Nederlandse schaatsploeg is tijdens de training voor de wereldbeker langebaan in Salt Lake City hard ten val gekomen op de ijspiste. Volgens schaatsen.nl, een website onder beheer van schaatsbond KNSB, is de 64-jarige Limburger met zijn achterhoofd op het ijs terechtgekomen nadat hij van achteren was aangereden door een Poolse schaatsster. Coopmans was even buiten bewustzijn, maar snel weer bij kennis.