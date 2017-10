Bondscoach Cacic de laan uitgestuurd bij Kroatië

Bredanaar Mijnhijmer wil de honger van Achilles Veen stillen

14:00 In West-Brabant had Jorik Mijnhijmer (28) met zijn doelpunten al naam gemaakt. Hij won in 2013/14 de Zilveren Schoen en werd in 2015/16 tweede. Nu is hij bezig om in het Land van Heusden en Altena roem te verwerven. Met drie treffers in vijf duels is de aanvaller aardig op weg.