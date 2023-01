Bondscoach Argentinië neemt veelbesproken doelman Martínez niets kwalijk: ‘Hij is net een kind’

Martinéz werd volop bekritiseerd voor zijn overijverige vieringen na de triomf van Argentinië, zoals het maken van een obsceen gebaar bij het ophalen van de Golden Glove award en het dragen van een speelgoedbaby met het gezicht van Kylian Mbappé erop tijdens de open-top busparade.

De bondscoach maakt er tegenover de Spaanse radiozender Cope niet te veel woorden aan vuil. Hij focust liever op de positieve bijdragen van Martínez. ,,Hij zal zelf ook niet blij geweest zijn met zijn gedrag, maar hij is een fantastische jongen. Hij is net een kind. Hij is een ongelooflijke kerel, zijn persoonlijkheid heeft de groep zoveel gegeven.’’

Scaloni wijst Van Gaal terecht

Voorafgaand aan de kwartfinale Nederland-Argentinië zou Louis van Gaal hebben gesuggereerd dat de Argentijnen de wedstrijd met 10 man speelden op het moment dat Lionel Messi de bal niet in bezit had. Uitgerekend diezelfde Messi vertolkte een hoofdrol door in de reguliere speeltijd te scoren en een assist af te leveren.

Scaloni stelt dat Van Gaal daarmee de deksel op zijn neus heeft gekregen. ,,Hij zei dat we met één speler minder op het veld stonden als Messi de bal niet aan de voet had. Als ze de beste speler op deze manier kapot maken, des te erger voor hen. Wanneer ze je aanvallen, moet je reageren.”

Messi beter dan Maradona

De Argentijnse fans hebben lang de voorkeur gegeven aan Maradona boven Messi. Die opvatting lijkt echter te veranderen, nadat de aanvaller van Paris Saint-Germain het team vorige maand voor het eerst sinds Maradona in 1986 de wereldbeker bezorgde.

,,Als ik er één moet kiezen kies ik voor Leo, ik heb iets speciaals met hem", zegt ook Scaloni. ,,Hij is de beste aller tijden, hoewel Maradona ook geweldig was.” De 44-jarige Argentijn is maar wat blij dat hij de beschikking heeft over zijn landgenoot, die al zeven keer de Gouden Bal won. ,,Messi coachen is niet moeilijk. Je kunt hem niet corrigeren op technisch niveau, maar soms kun je hem instrueren om druk te zetten of op een bepaalde manier aan te vallen. Als hij bloed ruikt is hij de nummer 1.’’