Bolt: Ik ben goed genoeg voor Jamaicaanse voetbalploeg

Bolt, die nog herstellende is van een hamstringblessure die hij bij zijn afscheid in Londen opliep, zegt dat de buitenwereld wellicht sceptisch zal zijn over zijn voetbalplannen, maar dat het zijn jeugddroom is. ,,Voor mij is het een persoonlijk doel. Het kan me niets schelen wat mensen denken. Maar ik ben niet dom, ik ga mezelf namelijk niet voor schut zetten’’, aldus de Jamaicaan gisteren in Austin, waar de Jamaicaan eregast was bij de GP van de Verenigde Staten in de Formule 1.



De achtvoudig olympisch kampioen wordt net als Borussia Dortmund gesponsord door Puma. De club van trainer Peter Bosz nodigde hem al uit om een week mee te trainen. De Jamaicaan is van plan om op die uitnodiging in te gaan. ,,Alleen mijn hamstringblessure zit mij in de weg. Zodra ik fit ben, ga ik zeker naar Dortmund om te kijken op wat voor niveau ik mee kan.’’



Jamaica, dat zich niet voor het WK voetbal van volgend jaar wist te kwalificeren, staat momenteel 59ste op de FIFA-wereldranglijst. Bolt: ,,Ik denk dat ik de nationale ploeg van Jamaica makkelijk aan kan. Ik denk niet dat ze nu zo goed zijn.’’