Boëtius wint weer eens en bezorgt Klaassen nieuwe nederlaag

amateurvoetbal Overzicht | RBC klopt Roosendaal in derby, weer wint De Moer en VAR bij Dongen

20:16 In Roosendaal mag RBC zich even de beste ploeg noemen: thuis werd RKVV Roosendaal verslagen in de derby. Hoofdklasser Baronie won en klom naar plek twee, Moerse Boys blijft in 1B maar winnen. Dit en meer in ons overzicht van het zondagvoetbal.