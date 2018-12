Boetes voor Arsenal en Spurs na hete derby begin deze maand

Froome: Dumoulin had roze kunnen grijpen

16:48 Aan het eind van jaar blikt Chris Froome ook terug op zijn mooiste momenten in het wielerseizoen. De negentiende rit in de Giro en de daarbij volgende eindoverwinning noemt hij een van de bijzonderste dagen uit zijn carrière. Maar die had in de ogen van de Brit voorkomen kunnen worden door Tom Dumoulin.