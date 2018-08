Boekelman mist EK-finale kogelstoten: 'Dit was zo slecht'

Ze eindigde als veertiende in de kwalificaties. De beste twaalf gingen door naar de eindstrijd.

De 29-jarige atlete stond na afloop vol ongeloof haar score te bekijken. ,,Het is bijna onwerkelijk wat ik hier heb gepresteerd. Ik zit anderhalve meter onder mijn beste seizoensprestatie en ik begrijp niet hoe het kan. Dit was zo slecht'', mopperde de Bredase, die vorig jaar nog elfde werd in de finale van de WK in Londen en met haar beste stoot van dit jaar, 18,36, bij de beste tien stond op de Europese ranglijst.

,,Het hele seizoen ben ik stabiel en dan faal ik op de EK. Dingen gebeuren met een reden, daar geloof ik in, maar welke reden het hier was, is mij een raadsel. Ik neem het maar mee als een les, want ik ga nog wel even door. Een slechte wedstrijd is geen reden om te stoppen'', aldus Boekelman, die internationaal al naam maakte in 2006 met de wereldtitel bij de junioren.