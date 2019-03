Boegeroep voor Koelizjnikov na bizarre slowmotionrace

Schouten sluit seizoen in stijl af in Salt Lake City

10 maart Irene Schouten heeft een uitstekend schaatsseizoen in stijl afgesloten. De blonde marathonrijdster zegevierde bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City op de massastart. De regerend wereldkampioene op dit olympische onderdeel liet zich na zestien ronden in de eindsprint, haar specialiteit, niet verrassen.