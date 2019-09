Boegeroep fans Hongkong bij horen volkslied China

100ste interland De meest memorabele interlands van Frankrijk in het Stade de France

19:28 Het nationale team van Frankrijk speelt vanavond (20.45 uur) tegen Andorra voor de honderdste keer in het Stade de France. Het nationale stadion in Saint-Denis, iets ten noorden van Parijs, kende sinds de opening in januari 1998 al veel bijzondere wedstrijden. De vijf meest memorabele op een rij.