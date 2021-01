Bod Ajax verrast West Ham: ‘Zo hoog hadden we het niet verwacht’

Ajax betaalt uiteindelijke 22,5 miljoen euro voor Haller. West Ham United nam de oud-spits van Auxerre en FC Utrecht anderhalf jaar geleden nog voor 50 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. De Franse spits kreeg dit seizoen in zestien van de zeventien competitiewedstrijden in de Premier League speeltijd, ook omdat zijn ploeggenoot Michail Antonio geblesseerd raakte. Maar zowel Moyes als Haller kwam tot de conclusie dat de speelstijl van West Ham United een ander type aanvaller vereist.



,,Maar hij heeft het goed gedaan bij ons", zei Moyes. ,,We wensen hem veel succes bij Ajax. Dit is een mooie stap voor hem."