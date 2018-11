Bob Peeters tekent tot 2023 bij in Westerlo

WK 2019 LIVE | Oranje nog niet in problemen ondanks vroege rode kaart Dekker

19:35 De voetbalsters van Oranje kunnen zich vanavond definitief plaatsen voor het WK 2019 in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verdedigt in het LIPO Park in Schaffhausen een 3-0 voorsprong vanuit de heenwedstrijd in Utrecht van afgelopen vrijdag. Tussenstand bij return in Zwitserland: 0-0