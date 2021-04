Blunder Scherpen en misser Tadic leiden onnodige nederlaag Ajax in tegen Roma

Ajax heeft mede door grote missers van aanvoerder Dusan Tadic en Europese debutant Kjell Scherpen tegen AS Roma geen voorschot weten te nemen op de derde halve finale in een Europees toernooi in vijf jaar. Daarentegen werd de eerste nederlaag in 25 duels geleden: 1-2.

Door Johan Inan



Wat als een jongensdroom begon, eindigde in een nachtmerrie voor Kjell Scherpen. Doordat de met knieklachten kampende Maarten Stekelenburg de race tegen de klok verloor, mocht de 21-jarige Drent als jongste Nederlandse doelman in een kwartfinale (of later) van een Europees toernooi opdraven. De derde doelman die sterk overweegt zich komend seizoen te laten verhuren aan een club op het hoogste niveau, mocht zondag door het afhaken van Stekelenburg (de routinier is dichtbij contractverlenging) zijn eredivisiedebuut voor Ajax maken.

Vanavond volgde zijn Europese vuurdoop. Daarin werd Scherpen de schlemiel door geen vat te hebben op een harde vrije trap van Lorenzo Pellegrini. De debutant kon niet klemmen, waardoor de bal het doel in caramboleerde en Roma de felbegeerde uitgoal (1-1) te pakken kreeg.

En dat terwijl Ajax nog geen vijf minuten daarvoor nog op weg leek naar een droomavond. De volgende stap naar de derde halve finale van een Europees toernooi in vijf jaar had Dusan Tadic, die werd gevloerd door Roger Ibañez, op de schoen. De Servische captain, die dit seizoen nog geen penalty miste, zag de onzekere Roma-doelman Pau Lopez zijn poging door het midden pareren. Zo liet Ajax de door blessures geteisterde en in de Serie achterop geraakte Romeinen ontsnappen op hun vluchtheuvel naar een Champions League-ticket. Dat terwijl voor rust de rollen nog omgedraaid waren en Ajax enigszins tegen de verhouding in scoorde.

Volledig scherm © AFP

Trainer Erik ten Hag noemde Roma vooraf een attractieve ploeg, maar hield daarbij – uit ervaring - een slag om de arm. Atalanta Bergamo heette namelijk ook een spektakelploeg te zijn, totdat ze Ajax in december op klassieke Italiaanse wijze uit de Champions League kegelden. De Romeinen probeerden vier maanden en 24 ongeslagen duels van Ajax verder met een soortgelijk plan ook de eliminatie op het tweede Europese niveau in te luiden.

En het leunen bleek opnieuw de manier om Ajax niet in het ritme te laten komen. Roma voetbalde vanuit de tegenstoot gemakkelijker en creëerde via Leonardo Spinazzola, de linksback die in september tegen Oranje al blijk gaf van zijn aanvalsdrang, en de ervaren Edin Dzeko (diens schoten misten precisie) de meeste en de beste kansen. Nadat Spinazzola met een spierblessure de strijd staakte en Antony vanaf de Braziliaanse flanken een spaarzaam slimmigheidje in huis had, schoot Dusan Tadic voorlangs.

Ironisch genoeg stevende Ajax alsnog op een fijne uitgangspositie en de eerste thuiszege tegen een Serie A-club in bijna twee decennia af door een Italiaan die de behoudende tactiek wel heel letterlijk nam. Bryan Cristante liep terug toen Amadou Diawara een verloren bal van Ajax in de voeten wilde schuiven. Daardoor kon Davy Klaassen op het doel afstormen en na een combinatie met Tadic zijn abonnement op openingstreffers nog maar eens verlengen.

Nadat de missers van Tadic en Scherpen en kwam Ajax nog wel dichtbij een winnende treffer via invaller Brian Brobbey en Antony. Het werd nog erger, toen Ibanez, die juist schlemiel had kunnen worden, zich tot matchwinner kroonde. De Argentijnse verdediger sloeg in de slotfase na een corner met een volley toe. Hij leerde Ajax na vier maanden weer wat verliezen is, en erger nog, bracht de halve finale verder uit het vizier.

Volledig scherm Dusan Tadic mist vanaf de stip de kans om Ajax op 2-0 te zetten. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm De spelers van AS Roma zijn door het dolle heen na de 1-2. © AFP

