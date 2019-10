Bloodworth scoort twee keer bij ruime zege Wolfsburg op FC Twente

Oranje-international Dominique Bloodworth, die afgelopen zomer overkwam van Arsenal, scoorde twee keer namens VfL Wolfsburg, dat de afgelopen drie seizoenen kampioen van Duitsland werd. Wolfsburg won in 2013 en 2014 de Champions League voor vrouwen. Bloodworth maakte de 3-0 en de 6-0, die laatste uit een mooie vrije trap van ruim 30 meter afstand. Zsanett Jakabfi scoorde ook twee keer. Pernille Harder en Fridolina Rolfö maakten de overige goals. ,,Dit is gewoon de top. We kunnen allemaal dromen en de ambities hebben, maar dit is waar je als topsporter naartoe moet, naar dit niveau. Je weet dat je heel veel moet verdedigen, maar ik had gehoopt dat we meer hadden kunnen brengen. We hebben bij Twente ook een paar speelsters van Oranje of Jong Oranje, dus ik vind dat we meer hadden moeten brengen", zei international Renate Jansen, die onderdeel was van de selectie van Oranje bij het EK 2017 (goud) en WK 2019 (zilver). ,,Hopelijk wordt het over twee weken bij ons nog een leuke avond, maar dat zal niet meevallen. We hebben niks te verliezen, maar dat wisten we voor deze wedstrijd ook al.”