Blog | Estadio Foro Sol hoort op het afvinklijstje van alle circuithoppers

Maar zo gek is het ook weer niet, natuurlijk. Zo kort na de zomervakantie en met de feestdagen voor de deur is Mexico-Stad een vrij dure bestemming. En natuurlijk is het niet de meest veilige stad ter wereld. Maar bent u zo’n avontuurlijk ingestelde Formule 1-fan die circuit voor circuit af wil vinken, dan zou ik als circuithopper toch Mexico eens serieus overwegen. Want niet voor niets is deze race al vier jaar op rij door de FIA verkozen tot beste F1-race. Eerder dit jaar kreeg de Mexicaanse grand prix in Londen zelfs een Leaders Sports Award voor beste live sport evenement van 2018. De race won het onder meer van de US Open in New York.