Bloemenzee bij King Power-stadion

De helikoptercrash bij het stadion van Leicester City is in ieder geval niet veroorzaakt door een drone van de politie. Het korps van Leicestershire liet vandaag via Twitter weten dat hun drone niet in de lucht was op het moment dat de helikopter met daarin Srivaddhanaprabha het King Power-stadion verliet. Het toestel kwam vrijwel direct in de problemen en stortte neer op een parkeerplaats vlakbij het stadion. Alle vijf inzittenden, onder wie Srivaddhanaprabha, kwamen om in de vlammenzee.