Bloemen op Bali, 'baby boy' voor Botteghin

Discussie Minder clubs, meer play-offs?

7:10 Het succes van de laatste play-offs werpt een nieuwe dimensie op de toekomst van de eredivisie én de eerste divisie. De discussie over een nieuwe competitie-opzet (per medio 2020) nadert de komende weken zijn ontknoping. Dat de competitie op de schop moet, is voor de meeste betrokkenen helder. Maar hoe?