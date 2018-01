Bloemen onderstreept topvorm met baanrecord in Calgary

Bloemen, wereldrecordhouder op zowel de 5 als de 10 kilometer, dook daarmee drie seconden onder het oude baanrecord, dat ook al op zijn naam stond. Daarvoor was het baanrecord op de schaatsbaan in Canada jarenlang in handen van Sven Kramer.

Een paar jaar geleden verhuisde de geboren Leiderdorper naar Calgary, zijn Nederlandse vader is in Canada geboren en zo kon Bloemen een Canadees paspoort bemachtigen. In Nederland was Bloemen niet op zijn plaats en had hij elk jaar moeite een ploeg te vinden.