Blind ziet kansen voor Ajax: ‘Had PSG met Messi ook mooi gevonden, maar het is geen pretpoule’

Ajax speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Borussia Dortmund, Sporting Portugal en Besiktas . Daley Blind sprak na de loting in Istanbul van een ,,mooie groep”. ,,Het is een poule waarin we kansen hebben. Ons doel is toch overwinteren in de Champions League. Ik denk dat er mogelijkheden zijn.”

Het gegrabbel van voormalig Champions League-winnaars Branislav Ivanovic en Michael Essien ging aan Erik ten Hag voorbij. De coach van Ajax zat wel voor de televisie met zijn kladblok, maar daarin noteerde hij niet de namen van de eerste rivalen op het Europese toneel, maar de sterktes en zwaktes van het tegen Anderlecht spelende Vitesse, zondag de tegenstander in de eredivisie.

Ook Daley Blind zapte niet speciaal naar de loting van het miljardenbal in Istanboel. De steunpilaar van Ajax had een diner gepland. De groep waarin Ajax werd opgenomen, kon zowel Ten Hag als Blind wel bekoren. ,,Ik denk dat het een mooie poule is'', stelde de ervaren linkspoot. ,,Dortmund is een echte topclub. Portugezen, hebben we vaker gezien, zijn lastig. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk nog niet veel weet van Sporting. En als ik me Besiktas voorstel, denk ik aan een heksenketel daar.''



Een treffen met een Europese gigant blijft Ajax vooralsnog bespaard. Even dreigde een poule des doods en troebele perspectieven, aangezien de in pot 3 opgenomen Amsterdammers ook ingedeeld hadden kunnen worden bij loodzware koppels, zoals Manchester City en Paris Saint-Germain in Groep A, Bayern München en FC Barcelona in Groep E of Chelsea en Juventus in Groep H. Maar het werd de kampioen van Portugal, de Duitse topclub met sensatie Erling Haaland en de van PSV gekochte Donyell Malen, en de Turkse titelhouder.

Of doorstoten naar de knock-out-fase met de gunstige loting niet een doel moet worden? ,,Nee, het is een wens. Een krachtige, want wij willen heel graag. Met deze poule is dat niet onmogelijk, maar we moeten wel zes heel goede dagen hebben’’, concludeert Ten Hag, die de Bundesliga van kinds af aan volgt en een favoriet ziet. ,,Dat lijkt me Dortmund. Die hebben veel snelheid en technische vaardigheden in de aanval. Een mooi affiche voor de supporters ook. Dichtbij, in een stadion waar 80.000 man in kan, met een Gelbe Wand en een fantastische entourage. Dat wordt wel een clash.’’

En Sporting Lissabon en Besiktas? Ten Hag kan nog niet veel spelers van de Portugese en Turkse kampioen opnoemen. Beide clubs troefden in eigen land vrij verrassend de grote rivalen af, maar maakten de afgelopen jaren minder naam dan Ajax in Europa. Toch ziet Ten Hag Ajax en Sporting vooralsnog als ‘gelijkwaardig’. ,,En Besiktas kan de dark horse zijn, maar ik ken ze nog onvoldoende om een goede inschatting te maken.’’

,,Het had allemaal zwaarder gekund, maar ook deze tegenstanders zitten niet voor niks in de Champions League. Wij hebben alleen een kans als we op ons allerbest zijn. Een pretpoule is het niet. Het is wel een poule waar we naar uitkijken, met de potentie om onze doelstelling waar te maken’’, weet Blind, die ook best één absolute topclub, bijvoorbeeld het PSG van Messi, had willen treffen. ,,Dat zijn de wedstrijden waar je voetballer voor bent geworden. En hoe sterk dat soort teams ook is, als Ajax maak je altijd een kans.’’

Ten Hag liet meermaals weten dat de Europese aspiraties van Ajax, dat stapsgewijs en steeds frequenter de Europese elite wil ‘ergeren’, ook afhankelijk zijn van de loting. Daar kan het dan in de komende campagne nauwelijks aan liggen, toch? ,,Het gaat echt niet zomaar. Vergeet niet dat wij ook nog niet zijn waar we willen zijn. Dat hebben we tegen Twente wel gezien. Sommige jongens zijn nieuw, sommigen pas net weer in training. We zetten de voorbereiding in feite nog voort nu’’, aldus de coach, die na de prachtcampagne van 2019 Ajax in de voorbije edities in het laatste pouleduel zag sneuvelen. ,,De les die we van vorig jaar moeten meenemen, is dat we een voorsprong van 0-2 bij Atalanta niet mogen weggeven. Dat moest de opmaat naar overwintering zijn. En we weten inmiddels dat je tussen november en december top moet zijn.’’

