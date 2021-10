Blind knipoogt naar coach Ten Hag over mogelijke finaleplek: 'Ik weet niet wat hij deze week wil horen’

videoDaley Blind genoot met volle teugen van een nieuwe, magische avond van Ajax in de Champions League. ,,We zijn er nog niet maar we zijn wel op de goede weg”, stelde de maker van de tweede goal tegen Borussia Dortmund na de fraaie, derde opeenvolgende groepszege (4-0) .

,,Ik denk wel dat je van een perfecte voetbalavond kunt spreken”, begon Blind, om vervolgens te analyseren: ,,We hadden soms de bal wat langer kunnen vasthouden. Dan hadden we wat meer gevaarlijke counters kunnen voorkomen.”

De linksback tekende halverwege de tweede helft na een combinatie met Sébastien Haller met een lage, harde volley voor de tweede goal van Ajax. ,,Dit was mijn eerste voor Ajax, dus dat is wel mooi. Voor Manchester United heb ik er ook één gemaakt. Maar ik ben verdediger dus gelukkig hoef ik er niet zoveel te maken.”

Uiteindelijk tilde Ajax, via Antony en Haller, de stand naar 4-0. De koploper staat na drie klinkende zeges in evenveel poulewedstrijden met één been in de achtste finale. Hoe ver Ajax kan geraken? ,,Ik weet niet wat de trainer wil horen deze week”, zei Blind met een knipoog naar coach Ten Hag, die eerder niets wilde weten van een mogelijke finaleplek die Ajax zelfs werd toegedicht. ,,We blijven humble en nederig. We moeten ons blijven verbeteren. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg.”

‘Leuk om voetballer te zijn’

,,Op avonden als deze is het leuk voetballer te zijn. Dat komt ook door de beleving in het stadion”, vervolgde Blind, die de gehanteerde tactiek van Ajax, die niet alleen afgestemd was op het elimineren van het Noorse fenomeen Haaland, uitstekend zag uitpakken. ,,Zij speelden 4-4-2 met een ruit. Wij spelen met drie middenvelders. Dan houden zij wel eens een mannetje over. Maar we kregen er alsnog goed druk op en konden vooruit, dus de tactiek heeft voor een groot deel goed gewerkt.”

Zoals bij veel Ajacieden, gingen de gedachten van Blind ook terug naar 2,5 jaar geleden, toen de Amsterdammers vriend en vijand verbaasden met de ene na de andere stunt. ,,2019 was ook wel leuk, maar dit was inderdaad wel heel mooi. Ik heb ook thuis 4-1 op de broek gehad van Dortmund, in 2012, geloof ik. Ajax maakt grote stappen. We kunnen ons nu meten met dit soort ploegen.”

Sterker nog, Borussia Dortmund, een club die de laatste jaren tussen de Europese elite en subtop bivakkeert, werd dinsdagavond verpulverd. En de coach van de verliezende ploeg beschreef zijn gevoel daarbij in één woord: ‘Scheisse!’

Volledig scherm Daley Blind scoort en is uitzinnig van vreugde. © Pim Ras Fotografie