Blikjes Red Bull in de aanslag: dit zijn de late starttijden van het raceweekend in Canada

Vanmiddag om 14:00 uur lokale tijd gaat de eerste vrije training van start in Montréal. Lekker in het middagzonnetje, met een comfortabele temperatuur van 24 graden, zien de raceliefhebbers de bolides voorbij scheren. Dat betekent daarentegen wel dat het voor ons in Nederland tot diep in de avond doorgaat. Hier start de eerste vrije training pas om 20.00 uur en de tweede training eindigt rond de klok van twaalf.