Blessurespook blijft Coman maar achtervolgen

zaterdag 3B Prinsen­land verliest topper: titel­strijd ligt weer open

19:11 Prinsenland gaf in de topper bij DFC tegen tien man een voorsprong uit handen. In de slotfase greep de Dordtse ploeg zelfs de zege: 3-2. Door het verlies is de spanning in de titelstrijd helemaal terug.