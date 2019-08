Blessurelijst Real wordt steeds langer: ook Isco valt weg

Vuelta LIVE | Vlucht van drie met Jetse Bol krijgt ruime voorsprong in eerste bergrit

13:39 De Vuelta gaat vandaag verder met etappe vijf: een eerste echte bergrit, met finish op de Alto de Javalambre van eerste categorie. Krijgen we een strijd om de ritzege tussen de toppers voor het klassement of krijgen vroege vluchters de ruimte? De start is om 12.51 uur, de finish rond 17.30 uur. Mis hier niets!