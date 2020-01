Blessure verpest basisplek Cillessen bij zege Valencia, Real Madrid bekert verder

Cillessen haakte op 7 december vorig jaar geblesseerd af in het uitduel met Levante en sindsdien keepte de Oranje-international geen enkele wedstrijd meer voor Valencia. Eerst door een blessure, maar ook toen Cillessen weer fit was, kreeg Domènech de voorkeur van coach Albert Celades.



Vanavond mocht Cillessen wél weer spelen in de Copa del Rey-wedstrijd tegen UD Logroñés, maar zover kwam het niet. Valencia liet via Twitter nog voor de wedstrijd weten dat niet Cillessen maar Domènech zou keepen door een blessure bij de Nederlander. Met de beoogde basisplek in het bekerduel lijkt Cillessen definitief zijn basisplek kwijt te zijn aan zijn Spaanse opponent. Het is immers niet ongebruikelijk om de tweede doelman in bekerduels te laten keepen.