Blessure Hazard lijkt mee te vallen

Real maakte vrijdag bekend dat Hazard op de laatste training voor de gewonnen openingswedstrijd bij Celta de Vigo (1-3) een spierblessure had opgelopen in de rechterdij. Volgens de eerste berichten zou de voormalige smaakmaker van Chelsea drie tot vier weken uit de roulatie zijn.



Hazard ondertekende in juni een contract voor vijf seizoenen bij Real Madrid. Chelsea zou voor hem ongeveer 100 miljoen euro hebben betaald, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 145 miljoen euro.

Hazard kan met België waarschijnlijk ook aantreden in de komende interlands tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september).