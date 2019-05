Blatter krijgt geen pensioen en klaagt Infantino aan

Blatter was van 1998 tot 2015 voorzitter van de FIFA, maar is nu persona non grata sinds hij door de ethische commissie verbannen werd na verschillende frauduleuze praktijken, waaronder verdachte betalingen aan Michel Platini. De 83-jarige Zwitser vindt zichzelf nog steeds onschuldig. Bovendien vindt hij dat hij zijn schorsing kan aanvechten omdat hij nooit officieel als FIFA-president is afgezet.