Blanc duikt na vier jaar afwezigheid op in Qatar: ‘Het sportieve avontuur is interessant’

In 2016 zwaaide Blanc af bij Paris Saint-Germain, na vier landstitels. ,,Het sportieve avontuur is interessant, de omstandigheden zijn interessant, maar het meest interessant is om te zien of we met mijn staf Al-Rayyan terug kunnen brengen waar ze horen”, zei Blanc, die in 1998 als verdediger in de nationale ploeg van Frankrijk wereldkampioen werd.