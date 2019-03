Blamage Schotland bij start EK-kwalificatie

Video Hoe Van Hooijdonk op deze dag in 2002 zijn belangrijk­ste kopgoal ooit maakte

14:01 Iedere Feyenoord-fan weet nog precies waar hij was op 8 mei 2002: de dag dat de Rotterdammers de UEFA Cup wonnen in de eigen Kuip. Het scheelde niets of Feyenoord was niet eens zo ver gekomen. Op 21 maart, de dag van vandaag, in 2002 maakte Pierre van Hooijdonk tegen PSV zijn waarschijnlijk allerbelangrijkste kopgoal ooit.