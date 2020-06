Black Lives Matter in plaats van spelersnaam op shirt in Premier League

BinckBank Tour doet twee dagen Zeeland aan

11 juni De BinckBank Tour, de grootste Belgisch-Nederlandse rittenkoers, doet dit jaar twee dagen Zeeland aan. Op woensdag 30 september vindt een individuele tijdrit van 9,4 km plaats in Vlissingen. Een dag later (1 oktober) start de derde rit in het Zeeuwse Philippine. Dat maakte de organisatie van de wielerwedstrijd donderdag bekend.