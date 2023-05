Bizarre wedstrijd tussen Olympique Lyon en Montpellier: Lacazette en Wahi scoren vier keer

Olympique Lyon kwam via spits en aanvoerder Alexandre Lacazette na een halfuur op voorsprong, maar in de 55ste minuut stond het plots 1-4 voor Montpellier. Elye Wahi sloeg vier keer toe in een kwartier, al zat daar nog wel een kwartiertje rust tussen nadat hij in minuut 40 en 41 al voor de 1-1 en 1-2 had gezorgd.



De 20-jarige jeugdinternational van Frankrijk leek daarmee de grote uitblinker te worden, maar daar dacht Lacazette anders over. De voormalig spits van Arsenal maakte er uiteindelijk ook vier. In minuut 90+10 schoot hij zijn Olympique Lyon naar de 5-4 overwinning. De enige goal die niet op naam van Lacazette of Wahi kwam werd in minuut 70 gemaakt door de Kroatische verdediger Dejan Lovren, die voor de 3-4 zorgde.