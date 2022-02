Bizarre transfer: Roberto Carlos voor zes euro naar Engelse caféploeg

De Braziliaanse legende Roberto Carlos (48) verkast voor welgeteld zes euro naar een Engelse kelderklasser. Dat maakte Bull In The Barne United , zoals de club heet, bekend op haar sociale mediakanalen.

De club spreekt op Twitter van the best Sunday League transfer in history. Dat het de club amper vijf Britse pond heeft gekost om de vermaarde linksback in te lijven, heeft te maken met de achtergrond van de transfer. Op eBay werd een loterij georganiseerd onder de naar ‘Dream Transfer Raffle’. Clubs die interesse hadden konden een ticket kopen en uit de deelnemende teams werd één winnaar gekozen.

De dolgelukkige winnaar werd dus Bull In The Barne United uit de ‘Shrewsbury & District’-competitie. Zij mogen de legendarische verdediger van onder meer Real Madrid, Internazionale en het Braziliaanse elftal één wedstrijd gebruiken als invaller.

Roberto Carlos is één van de grootste Braziliaanse voetballers allertijden. ‘Mister Real Madrid’ speelde in elf seizoenen 584 wedstrijden voor ‘De Koninklijke’. Hij veroverde met het Braziliaanse elftal één wereldtitel (2002) en was in 1998 verliezend WK-finalist. Hij speelde in totaal meer dan 1100 wedstrijden voor zijn clubs en land.

Kapotte douches

Matthew Brown, secretaris en spits van de club, vertelde het verhaal achter de transfer bij de BBC. ,,In de WhatsApp-groep van ons team zei iemand dat we het moesten proberen”, aldus Brown. ,,Maar toen de trainer ons vertelde dat we daadwerkelijk gewonnen hadden, geloofde niemand hem uiteraard. Toch was het zo en dat hebben we dan ook uitgebreid gevierd. Een medespeler besliste onlangs om ermee te stoppen; die zal wel spijt hebben. En ik denk niet dat het de komende weken moeilijk wordt om aan genoeg spelers te komen.”

Het zal wel enig aanpassingsvermogen vergen van Roberto Carlos, want Bull In The Barne United is geen Real Madrid. ,,De accommodatie is basic, sommige douches werken bijvoorbeeld niet”, aldus Brown. ,,Een grote achterban hebben we ook niet. Meestal gewoon onze familie en een paar vaste fans. Maar dat zal wel anders zijn als Roberto Carlos meedoet. Misschien spelen we de wedstrijd wel ergens anders, want onze parkeerplaats is te klein.”

