Bizarre situatie voor Athletic Bilbao: sinds 1984 geen serieuze prijs, nu twee bekerfinales in twee weken

Oorspronkelijk stond de wedstrijd tussen Atheltic Club en Real Sociedad gepland op 18 april 2020. Beide teams wilden echter per se met publiek voetballen in de eerste volledige Baskische bekerfinale, waardoor het duel lange tijd uitgesteld werd. Een jaar later is de coronasituatie in Spanje nog altijd zorgelijk en dus moeten de clubs het vanavond in Estadio La Cartuja in Sevilla alsnog zonder steun van hun fans stellen.



De belangen van de twee finales verschillen zeer van elkaar. Winst tegen Real Sociedad uit San Sebastián (een uur rijden vanaf Bilbao) zal Athletic geen verdere voordelen opleveren. De winnaar van de Copa del Rey plaatst zich traditioneel direct voor de Europa League, maar omdat vanavond de finale van 2020 wordt gespeeld, is dat voor deze versie van het bekertoernooi uiteraard niet meer het geval. Mede door het uitstellen van deze wedstrijd, was Athletic in het seizoen 2020/2021 niet actief in Europa.

Momenteel staat Athletic negende in de Spaanse competitie. De enige manier om nog Europees voetbal af te dwingen, is door over twee weken FC Barcelona te verslaan. Doen ze dit niet, dan speelt de club voor het vierde jaar achter elkaar geen internationale wedstrijden. Hierdoor is de wedstrijd tegen de Catalanen voor de sportieve en financiële toekomst van Athletic misschien wel belangrijker dan het duel met Real Sociedad. De fans en de spelers zullen hier echter anders over denken.

Real Sociedad is namelijk, net als Athletic, een Baskische club. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de Copa del Rey (sinds 1903) dat de rivalen tegenover elkaar staan in de finale. Bij de inwoners van Baskenland leeft een zeer sterk gevoel van regionale trots en onafhankelijkheid. Er staat dus meer op het spel dan alleen bekerwinst. Deze regionale identiteit speelt bij Athletic een grotere rol dan bij iedere andere club ter wereld. Zo houdt de club al sinds de oprichting in 1898 vast aan het beleid dat spelers uit Baskenland moeten komen, al kregen de laatste jaren een aantal spelers groen licht omdat zij via hun ouders Baskisch bloed hebben.

Spaanse dubbel in 1984

Ondanks de beperkingen die deze filosofie met zich meebrengt, is Athletic al jaren een stabiele subtopper in de Spaanse competitie. Het is zelfs de enige club die, naast Real Madrid en FC Barcelona, nog nooit degradeerde uit de Primera Division. Serieuze pakten Los Leones echter al sinds 1984 niet meer. Toen won Bilbao voor het laatst de Spaanse competitie, de Copa del Rey (met de bekende veldslag met Diego Maradona in Madrid) en later dat jaar ook nog de Spaanse Supercup. De Supercopa de España won Athletic daarna ook nog in 2015 (als verliezend bekerfinalist) en begin eerder dit jaar, allebei de keren tegen FC Barcelona. Athletic Club en Real Sociedad mochten in januari al meedoen aan het toernooi (met Real Madrid en FC Barcelona) om de Spaanse Supercup als bekerfinalisten, maar vanavond staat de trots van Baskenland pas echt op het spel. Dat de voetbalfans in Bilbao en omgeving hunkeren naar een mooie prijs, daar bestaat geen twijfel over. Het winnen van de Supercopa in 2015 werd al gevierd door tienduizenden fans in het centrum van Bilbao.

De beide finales van de Copa del Rey worden gespeeld in Estadio La Cartuja in Sevilla. Ziggo Sport zendt de wedstrijden uit met commentaar van Sierd de Vos.

