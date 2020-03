'Bizar, voetballen in een wereld die stil is’

Ben Rienstra is met Ryan Donk (Galatasaray) en Jeremain Lens (Besiktas) een van de weinige Nederlandse voetballers die dit weekend nog in actie komt. Hij won met zijn Turkse club Kayserispor vanmiddag in een leeg stadion met 2-1 van Yeni Malatyaspor.

Rienstra heeft weinig zin om er uitvoerig op te reageren. ,,Laat eerst de wereld voor gaan in de strijd tegen corona”, laat Ben Rienstra, voormalig speler van onder meer Heracles, PEC Zwolle, AZ, Willem II en Heerenveen weten. De wedstrijd van Kayserispor tegen Yeni Malatyspor (2-1 winst) zit er dan net anderhalf uur op.

Terwijl het land de grenzen en het luchtruim sloot draaide de Turkse Süper Lig het afgelopen weekeinde nog gewoon door. Al konden lang niet alle spelers zich daarin vinden. ,,Er zijn belangrijkere zaken in het leven dan voetbal. Ik voel me hier niet goed onder en ik wil niet spelen. Het seizoen moet gewoon per direct worden stilgelegd”, zo schreef de middenvelder John Obi Mikel op Instagram. Falcao sloot zich bij de woorden van de Nigeriaan aan. ,,Je hebt gelijk, John. Het leven is belangrijker dan voetbal”, aldus de Colombiaanse spits van Galatasaray.

Het Kayseri Kadir Hasstadion, waar normaal dertigduizend toeschouwers op elkaar gepakt zitten, bleef als maatregel tegen het coronavirus leeg. Toeschouwers waren niet welkom bij de wedstrijd waarin ‘de Tijger van Anatolië’ door een 2-1 zege de aansluiting met de staartploegen weer te pakken kreeg.

Rienstra, die zich in de zomer voor twee jaar aan Kayserispor verbond, kwam twaalf minuten voor tijd als invaller in het veld bij de nummer laatst van de Turkse competitie. Op voetbalvragen wil hij niet antwoorden. Of hij niet lastig was om je op een wedstrijd tegen concentreren antwoordt hij: ,,Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Voetbal is maar voetbal.”

Hoe hij erover dacht dat er in Turkije nog gewoon gevoetbald werd vatte hij in een zin samen. ,,Een leeg stadion, met de wereld bijna stil”, zei hij. Bizar dus. Het voetbal was voor hem een bijzaak. Rienstra sprak de wens uit dat ‘het snel over gaat en iedereen weer rustig en gezond kan leven’.