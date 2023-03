Bizar tafereel in Brazilië: man gaat mét jong meisje op de arm spelers te lijf

Ronald Koeman ziet de loyaliteit aan zijn kopstukken in eerste week niet terugbe­taald worden

,,Het was echt een kloteweek.’’ En: ,,Ik ben teleurgesteld en geschrokken.’’ Met die woorden nam Ronald Koeman afscheid van zijn eerste week als herintredend bondscoach. Voor zijn tweede week, straks in juni, broedt hij op veranderingen in de selectie. Maar dat zal nog niet zo makkelijk zijn.