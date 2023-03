Bizar: Rafael Nadal kukelt na bijna achttien jaar (!) uit top 10 van de wereld

Wesley Koolhof onderuit in finale Indian Wells

Wesley Koolhof is er niet in geslaagd om samen met zijn Britse partner Neal Skupski het dubbelspeltoernooi van Indian Wells op zijn naam te schrijven. De nummer 1 van de wereld in het dubbel en Skupski verloren in de finale met 6-3, 2-6, 10-8 van de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië.