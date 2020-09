Bizar moment in Mechelen! Is dit de misser van het jaar?

Een kolderiek moment voor het 17-jarige middenvelder van KV Mechelen in het thuisduel met KV Oostende. Vranckx kreeg de bal vlak voor de doellijn voor zijn voeten, terwijl de keeper van Oostende iets verderop op de grond lag. De jonge Belg kon de bal met zijn rechtervoet zo binnen tikken, maar hij struikelde over de bal waarna die via de paal over de achterlijn rolde. Het bleek een dure misser, want diep in de blessuretijd ging Mechelen onderuit door een doelpunt van de Schotse verdediger Jack Hendry: 0-1.