Bizar: geen publiek, toch fan op veld bij Mallorca-Barça

VideoEstadi de Son Moix van Real Mallorca was gisteren voor, tijdens en na het duel met FC Barcelona hermetisch afgesloten voor publiek. Tot er plots toch een supporter in een Argentijns shirt van Lionel Messi het veld op rende. De stewards hadden niet veel moeite hem in de kraag te vatten. De spelers, met Frenkie de Jong op kop, konden de humor er wel van inzien. Barcelona won eenvoudig met 4-0.