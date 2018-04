Bitterballen en bier in Bakoe

Wat er zondag ook gebeuren mag met Max Verstappen, het Wilhelmus klonk vandaag al in Bakoe. Er was een Koningsdagfeestje van de Nederlandse ambassade, in de ronddraaiende Sky Bar van het Hilton. Op 25 hoog, met uitzicht op de paddock en de startgrid. Alle twaalf Nederlanders die het jaar rond in de hoofdstad van Azerbeidzjan wonen, waren present. Plus nog een mannetje of 350, inclusief uw verslaggever, zwaar 'underdressed' voor de gelegenheid.